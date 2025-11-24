VOYAGE MUSICAL ET HISTORIQUE : « MUSIQUE AU PALAIS » CÉLÈBRE LES VILLES MUSICENNES !

Pour sa 10ᵉ édition, le festival « Musique au Palais » vous ouvre les portes magnifiques du Palais Niel, les samedi 6 et dimanche 7 décembre 2025, pour un week-end de concerts exceptionnels !
Amateurs de musique classique et curieux de belles découvertes, ne manquez pas le festival Musique au Palais qui revient dans le cadre splendide du Palais Niel à Toulouse. Ce lieu, à l’acoustique exceptionnelle, se transforme pour un week-end en un écrin sonore dédié à l’histoire de la musique.
Cette année, le festival met à l’honneur les « Villes Musiciennes ». Par leur rayonnement, leur renommée et l’importance de leur histoire, ces cités ont vu naître, attiré ou vu passer les plus grands génies de la musique occidentale. Préparez-vous à voyager au gré des capitales culturelles d’Europe !
10ᵉ Édition : Entre Talents Confirmés et Jeune Génération
Ce dixième anniversaire sera marqué par une programmation riche et diversifiée, accueillant des artistes professionnels, des jeunes musiciens prometteurs et de grands amateurs. Un accent particulier est mis sur la jeune génération grâce au soutien essentiel de la fondation Mill’espoirs.
Vous aurez le plaisir de retrouver des artistes appréciés lors des éditions précédentes :
-
Le clarinettiste Lilian Lefebvre
-
Le pianiste Vincent Martinet en trio (avec Marie-Astrid Hulot et Nicolas Saint-Yves)
-
La flûtiste Célia Lambert-Mora
-
Le pianiste Léo-Maxime Fabris et la fidèle accompagnatrice Éloise Urbain
-
Les « grands amateurs » Ariel Sirat et François Schwarzentruber
Mais aussi de découvrir de nouveaux talents :
-
Le Quatuor Métamorphoses (récent demi-finaliste au prestigieux concours de quatuor à cordes de Bordeaux)
-
Les jeunes et prometteurs Arthur Pérot (ténor), Félix Cohen (violon), Sixtine Le Goff (alto) et Pierre Venissac (piano).
Venez nombreux découvrir la beauté du Grand Salon du Palais Niel et vous laisser transporter par la musique ! Retrouvez le détail complet du programme (compositeurs, œuvres, horaires) sur le site du festival.
Informations Pratiques & Réservation
|Événement
|Musique au Palais (10ᵉ édition)
|Thème
|Villes Musiciennes
|Lieu
|Palais Niel (2 Rue Montoyol, 31000 Toulouse)
|Dates
|Samedi 6 et Dimanche 7 décembre 2025
|Horaires
|6 concerts sur le week-end, aux horaires : 14h30, 16h30 et 18h30 (chaque jour).
|Tarifs
|Plein Tarif : 18 € (par concert)
|Tarif Réduit : 9 € (étudiants, demandeurs d’emploi – vérifiez les conditions)
|Enfant : Gratuit pour les moins de 12 ans
|Réservation
|Billets disponibles en ligne sur le site du festival et aux guichets sur place (dans la limite des places disponibles).