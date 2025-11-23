SCANDALE ET SPLENDEUR : LE « MUSIC-HALL COLETTE » ILLUMINE L’ARIA !

Partager Facebook

Le spectacle musical qui retrace les mille et une vies de Colette est présenté à L’Aria (Cornebarrieu) les mercredi 26 et jeudi 27 novembre 2025 à 20h30, dans le cadre de la saison « Odyssud hors les murs » !

Libre, géniale et scandaleuse, Colette fut l’une des figures les plus marquantes et indépendantes de son époque. Capable de tous les bons mots, douée de tous les talents – de la plume à la scène – elle mena une vie d’une insolente indépendance.

Ce spectacle est un hommage vibrant à son destin. Pour l’incarner, il fallait une interprète hors norme et un spectacle qui le soit également. C’est chose faite grâce à la mise en scène virevoltante de Léna Bréban et à l’interprétation bluffante de Cléo Sénia, nommée aux Molières 2024 dans la catégorie Révélation Féminine.

Un Tourbillon Frénétique dans la Belle Époque

« Music-Hall Colette » est un splendide spectacle musical qui vous plonge dans la Belle Époque avec une frénésie et une jubilation étourdissantes ! Le seul-en-scène est porté par une artiste pluridisciplinaire et mélange audacieusement :

Du mime, du chant et de la danse ;

; Des transformations soudaines ;

; Un effeuillage érotique audacieux.

Ce spectacle explore les paradoxes de Colette, entre les paillettes du music-hall et les réalités intérieures de l’écrivaine. Un moment de théâtre salué unanimement par la critique :

« Tout est virevoltant et ludique dans ce spectacle : la mise en scène et le jeu. » – Le Monde

Informations Pratiques & Réservation