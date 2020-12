Volley : Place à Cambrai avant les vacances pour les Spacer’s Toulouse

Partager Facebook

Dans une mauvaise passe depuis deux rencontres, les Spacer’s Toulouse tenteront de se relancer ce mardi à 18h face à Cambrai (4e) avant de filer en vacances.

Le weekend dernier, Toulouse est tombé sur plus fort que lui. Tours (6e) a réalisé une belle prestation et n’a laissé aucune chance aux toulousains avec un score sans appel de 3 set à 0 malgré une belle partie toulousaine. La même punition que contre Chaumont quelques jours avant. Cette nouvelle défaite, la deuxième de la semaine envoie Toulouse à la 9e place avant de recevoir Cambrai lors de la 15e journée de Ligue A. Cambrai qui a fait tombé Tourcoing (3-0) pour ne plus être qu’à deux longueurs du podium et de Narbonne et Montpellier.

Toulouse est prévenu, il faudra montrer autant d’envie mais avoir plus de réussite pour inquiéter cette belle équipe ce mardi à 18h au Palais des SPorts. Match à suivre sur LNVTV .