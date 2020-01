Vinyl’strip, la nouvelle exposition d’Odyssud Blagnac

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 10 janvier au 15 février 2020, l’Odyssud Blagnac propose de découvrir l’exposition Vinyl’Strip. Plus de 100 pochettes de vinyles de la collection de la Médiathèque Musicale de Paris.

Colorées ou sobres, poétiques ou délurées, quelques 100 pochettes de disques vinyles illustrent dans un genre unique le travail des plus grands dessinateurs de bandes dessinées. Signées Moebius, Bilal, Tardi, Hugo Pratt, Gotlib, Hergé et bien d’autres, les pochettes font se côtoyer chanteurs français et internationaux, de Jimi Hendrix à L’affaire Louis Trio en passant par Paolo Conte et Grateful Dead…

Rendez-vous dès ce 10 janvier 2020 dans la salle d’Exposition d’Odyssud.

Vinyl’Strip

Du 10 janvier au 15 février 2020

Salle d’Exposition

Odyssud Blagnac