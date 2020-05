Vidéo : Un hommage aux toulousaines en musique !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Sur une musique de Cookie Dingler, un hommage aux toulousaines avec une vidéo confinée en bonus !

Pendant le confinement, les toulousains Melissa & Fred, mais aussi Pat Borg, ont donné beaucoup de plaisir aux confinés avec des vidéos vues des millions de fois. On s’attarde aujourd’hui sur une vidéo posté le 8 mai dernier sur les toulousaines. Un hommage en musique de Pat Borg sur « les plus belles femmes de France » d’après eux. Un titre confiné réalisé par Sébastien Spelette et écrit par Melissa et Fred.

C'est une Toulousaine. 🔊Pour fêter le déconfinement, Pat Borg rend hommage aux plus belles femmes de France : Les Toulousaines 🔴🖤 Réalisé par le confiné Sebastien Spelette, écrit par Mélissa et Fred #faitàlamaisonMerci aux toulousaines confinées d'avoir joué le jeu.Rejoins-nous sur Insta : https://urlz.fr/cbNd Publiée par Toulousain sur Vendredi 8 mai 2020

Pour rappel, avant le confinement, Melissa, Fred et Pat Borg était sur la scène des 3T à Toulouse pour un spectacle complet. Vivement la reprise pour les retrouver sur scène. En attendant, il y a toujours les réseaux sociaux.

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/fredetmelissa

Et https://www.facebook.com/lestoulousainsweb