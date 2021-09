Vidéo – Ligue 2. Le TFC enchaine et confirme sa première place !

Partager Facebook

Le sans faute continue pour Toulouse qui s’échappe en tête de la Ligue 2 après ce succès face à Dunkerque (0-2) mardi soir pour le compte de la 9e journée.

Les violets, en rose ce mardi, ont une nouvelle fois fait preuve de réalisme sur la pelouse du Stade Marcel-Tribut de Dunkerque. Solides en défense et efficaces en attaque, les toulousains ont réussi la belle performance de la 9e journée. Mikkel Dessler inscrira un magnifique but à la 30e puis Dejaegere confirmera la forme toulousaine sur un deuxième but (0-2, 68e)

Après neuf journées, le TFC conforte sa place de leader de Ligue 2 avec 7 succès pour deux nuls et surtout 23 points. Soit 4 d’avance sur Ajaccio(2e) et Sochaux (3e). Toulouse n’a jamais connu autant de points en championnat à ce stade de la compétition aussi bien en L1, L2 ou National.Prochain rendez-vous le 27 septembre avec la réception de Caen au Stadium de Toulouse.

La réaction de Philippe Montanier

« Cette invincibilité est appréciable, c’est vrai, mais ce n’est que le début de la saison. Nous sommes très heureux de faire une bonne entame de championnat mais nous savons aussi que nous sommes engagés dans un marathon et que nous n’avons fait que 9 kilomètres, qu’il en reste encore 42 et que la route est encore longue.

Nous avons un bon équilibre d’équipe entre une bonne solidité défensive, une bonne maîtrise dans le jeu et le potentiel pour être dangereux devant. Ces derniers temps, nous avons progressé et je trouve que nous sommes de plus en plus complets.

Dunkerque a fait une très bonne entame de match, une très bonne première période et ils ont su beaucoup nous gêner. Nous avons su être costauds et reprendre le leadership en seconde période. Cette équipe de Dunkerque a des qualités, nous nous attendions à leur réaction.

Le secret ? Il n’y en a pas, cela vient surtout de mes joueurs, très jeunes mais qui ont la tête froide. Nous sommes conscients que notre début de championnat est bon mais qu’il ne nous garantit rien et qu’il faut qu’on garde le cap. »