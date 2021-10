Venom 2, Halloween Kills, Le Petit Nicolas, les Illusions Perdues…Que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Beaucoup de sorties ce mercredi dans les salles de cinéma avec Venom: Let There Be Carnage, Halloween Kills, Les Illusions Perdues, Le Trésor du Petit Nicolas, A La vie ou encore Ron Débloque.





Venom: Let There Be Carnage de Andy Serkis avec Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams

Tom Hardy est de retour sur grand écran sous les traits de Venom, l’un des personnages les plus complexes de l’univers Marvel.

Halloween Kills de David Gordon Green avec Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak

Laurie Strode, sa fille Karen et sa petite fille Allyson viennent d’abandonner le monstre au célèbre masque, enfermé dans le sous-sol de la maison dévorée par les flammes. Mais Micheal Myers parvient à s’extirper du piège où Laurie l’avait enfermé et son bain de sang rituel recommence.

Le Trésor du Petit Nicolas de Julien Rappeneau avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, sa bande de copains. Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Quand Papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit déménager dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas s’effondre…

Illusions Perdues de Xavier Giannoli avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice.

Ron Débloque de Octavio Rodriguez, Jean-Philippe Vine, Sarah Smith

L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, une prouesse technologique connectée capable de marcher et de parler, et conçue pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux sociaux entrainent le duo dans d’incroyables péripéties au cours desquelles garçon et robot vont …

A la vie de Aude Pépin

Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, a consacré sa vie à défendre le droit des femmes. À presque 70 ans, elle continue de se rendre auprès de celles qui viennent d’accoucher pour leur prodiguer soins et conseils. Entre instants douloureux et joies intenses, ses visites offrent une photographie rare de ce moment délicat …

Pleasure de Ninja Thyberg avec Sofia Kappel, Revika Reustle, Evelyn Claire

Une jeune suédoise de 20 ans arrive à Los Angeles dans le but de faire carrière dans l’industrie du porno. Sa détermination et son ambition la propulsent au sommet d’un monde où le plaisir cède vite la place au risque et à la toxicité.