Toulouse- Halloween : Soirée ABCDead avec Grindhouse Paradise

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Passez la nuit d’Halloween au Cinéma ABC avec Grindhouse Paradise et une bonne dose de frissons grâce à trois films sélectionnés pour l’occasion !

Le Cinéma ABC et Grindhouse se retrouvent pour nous offrir une soirée comme on les aime en temps d’halloween: des frissons, de l’hémoglobine, et des films cultes.Pour cette occasion spéciale, ils ont préparé une programmation aux petits oignons : trois films, trois pépites 100% Grindhouse Paradise compatible pour une soirée Halloween trois étoiles.

Le programme d’halloween :

17h : VICIOUS FUN, une réjouissante comédie horrifique méta dans laquelle un geek se retrouve pris au piège d’un groupe d’entraide pour serial killer (première française en partenariat avec les copains de Shadowz).

19h15 : BATTLE ROYALE, un jeu de massacre tellement culte que son titre est devenu un genre à part entière (projeté en 35mm, s’il vous plait).

22h15 : BLOODY HELL, un délirant morceau de bravoure qui met un action hero à la John Wick au prise d’une famille de cannibales finlandais (première française)

Infos et réservations : http://abc-toulouse.fr/evenements/seances-speciales/soiree-abcdead-avec-grindhouse-paradise.html