« Van Gogh: The Immersive Experience » arrive à Toulouse à partir du 6 juillet prochain. Rendez-vous à l’Espace EDF Bazacle.

Après le succès rencontré dans plusieurs villes européennes et nord-américaines, le producteur de spectacles Exhibition Hub et Fever, la plateforme leader pour la découverte d’expériences, lancent « Van Gogh: The Immersive Experience » à Toulouse à partir du 6 juillet prochain. Véritable phénomène, cette exposition classée parmi les 12 meilleures expériences immersives au monde par CNN s’installera à sur les bords de la Garonne, à l‘Espace EDF Bazacle, pour tout l’été.

Après une première dans une cathédrale de Naples en novembre 2018, « Van Gogh: The Immersive Experience » a conquis le monde avec plus de 2 millions de visiteurs en 2021 et a été élue « Meilleure expérience immersive » par le USA Today.

Une expérience immersive

Van Gogh: The Immersive Experience est une expérience artistique et numérique à 360 degrés qui invite les visiteurs à se plonger dans plus de 300 croquis, dessins et peintures de Van Gogh. Ceci est rendu possible par des projections animées à grande échelle, du sol au plafond, dans une vaste zone de projection.

Côté technique, l’exposition est rendue possible grâce à une technologie “video mapping” de pointe, dans le but de créer une expérience offrant au public une compréhension nouvelle et intimiste du génie post-impressionniste et de son œuvre. Les animations ont notamment été créées en collaboration avec plus de 40 artistes numériques de renommée internationale. Elles retracent le parcours artistique de Vincent Van Gogh et plongent le visiteur dans une sélection choisie de ses plus grands tableaux.

Cette expérience ouvrira ses portes à partir du 6 juillet prochain sur les bords de la Garonne. C’est en effet l’Espace EDF Bazacle (11 Quai Saint-Pierre) qui accueillera cette expérience, lieu dédié au patrimoine historique et à la culture locale situé en plein centre-ville de Toulouse.

Réservations : https://feverup.com/m/115396