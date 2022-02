Une série autour du Toulouse FC !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le premier épisode met à l’honneur les joueurs les plus décisifs de la Ligue 2 BKT et symboles de la stratégie datas empruntée par le club : Branco VAN DEN BOOMEN et Stijn SPIERINGS.

Dans chacun de ces 6 épisodes, Le TéFéCé sera raconté par des joueurs, dirigeants ou supporters qui vivent au quotidien leur passion pour les Violets.

Episode 1 le Jeu

Pour mettre en lumière la direction ambitieuse empruntée par le club, le TéFéCé collabore avec la société de production et pureplayer Ulyces. Au plus près du quotidien des Violets, le TéFéCé et Ulyces se projettent sur les derniers mois de cette saison unique et prometteuse, à travers le récit de ces personnalités qui symbolisent le nouveau visage du Club et de sa communauté.

La série prendra vie sur les réseaux sociaux et le site web Ulyces.co mais également, à travers différents formats, sur les réseaux du club : Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube

Lien pour voir la série :