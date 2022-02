Anne Paceo en avril à Toulouse !

Partager Facebook

ANNE PACEO Paris 2021

Anne Paceo sera en concert le 22 avril prochain à la Salle Nougaro de Toulouse.

À la tête de nombreuses formations jazz, la batteuse et artiste prolifique Anne Paceo revient sur scène avec son nouveau projet S.H.A.M.A.N.E.S. Nomade du tempo, Anne puise son inspiration aussi bien dans les pratiques vocales chamanique que dans les danses spirituelles des derviches tourneurs soufis, une danse giratoire, tissant un lien profond et musical avec le cosmos.

Pour ce nouveau voyage, elle fait appel à Isabel Sörling et Marion Rampal à la voix, Benjamin Flament à la batterie et aux percussions, Christophe Panzani au saxophone et Tony Paeleman au piano, rhodes et basses. Tels de véritables sorciers chamanes, ils nous emportent par leurs rythmiques et leurs voix dans une transe sonore palpitante.