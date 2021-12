Toulouse. Une scène ouverte pour les artistes en devenir

Partager Facebook

Le Chorus de Toulouse propose une fois par mois une soirée spéciale nouveaux talents. Première le 16 décembre prochain.

Ce projet est la base de la création du Chorus, donner la chance à des artistes de la région, danseurs, chanteurs, auteurs compositeurs, magiciens et autres de se produire pour la première fois sur une scène. Pour cela une fois par mois aura lieu le « CHORUS LIVE » une soirée où 6 à 8 artistes se produiront sur scène.

Pour la première édition, on découvrira les humoriste Farid Amziane et Avotcha, la musique de No Hello Club, the Blue Cherry, Kenny ou encore Tony Pesenti.

Pour les prochaines éditions :

Les artistes doivent envoyer par mail au Chorus une ou des vidéos et un comité d’écoute choisira chaque mois ceux qui se produiront le mois suivant. Le mail : [email protected]