Une belle programmation pour la saison 2023-2024 de ce théâtre de Toulouse

Le ThéâtredelaCité à Toulouse nous offre une saison 2023-2024 exceptionnelle avec 29 spectacles d’octobre 2023 à mai 2024. Premier rendez-vous avec Falaise de la Compagnie Baro d’Evel.

Il y a toujours quelque chose de beau qui se prépare au ThéâtredelaCité. La saison 2023-2024 ne déroge pas à la règle avec du beau, du bon, du doux, du simple, du vertigineux, de l’humour, de l’amour, de la légèreté de la passion et de l’engagement. Les spectateurs vont (re)découvrir le plaisir d’aller au théâtre voir des visions, des interprétations, des choix artistiques et des aventures humaines.

Il y aura donc presque trente spectacles, moins que les années précédentes, mais autant de fauteuils et de levers de rideaux offerts. « Le contexte est bien sûr à la nécessité de réduire les charges et les dépenses, mais aussi à l’envie d’impulser un rythme plus slow à la programmation pour sortir de la « surconsommation » culturelle. Moins d’artistes au générique de cette saison : c’est aussi une « décroissance » assumée et la volonté de privilégier la relation humaine pour ancrer durablement les projets dans la mission du lieu-soutien qu’est naturellement un Centre Dramatique National » explique les programmateurs du Théâtredelacité.

Malgré tout, c’est quand même 29 spectacles, 4 portraits d’artistes, 7 spectacles créés cette saison dont 5 créations à Toulouse, 11 projets portés par des compagnies régionales, 160 représentations et 75 000 fauteuils à la vente.

Dans cette programmation se dresse des oeuvres exceptionnelles comme Richard III en novembre, Phèdre de jan Racine en décembre, Erection de Pierre Rigal toujours en décembre, Le Tartuffe de Molière en janvier, Némesis de Philip Roth en février, Cendrillon de Joel Pommerat en mars, Le Petit Chaperon Rouge en mai et tant d’autres créations et reprises par des artistes uniques.

Les créations de Galin Stoev

Nous retrouvons, cette saison encore, les créations de Galin Stoev, artiste-directeur du ThéâtredelaCité. Il continue d’explorer des problématiques présentes dans le répertoire classique et revisitées par les écritures contemporaines, tissant ainsi des croisements ludiques entre les époques pour faire entendre leur résonance dans notre actualité. En janvier, on pourra voir son Oncle Vania de Tchekov puis en avril-mai, Illusins d’Ivan Viripaev.

4 portraits d’artistes

Il y a quatre artistes phares accompagné·e·s à travers la saison : certain·e·s le sont depuis les saisons précédentes et certain·e·s le seront encore sur les suivantes. Une manière pour le théâtre de donner à voir différentes façons de faire du théâtre, différents univers et d’honorer, de creuser des collaborations qui ne datent pas d’hier.Cet automne, la compagnie Baro d’evel présentera Falaise comme une carte blanche incontournable de leur esthétique.

Guillaume Séverac-Schmitz, de son côté, dévoilera sa dernière création Richard III, autour de laquelle il proposera des représentation dans les établissements scolaires d’une adaptation pédagogique intitulée Mon royaume pour un cheval.

Laëtitia Guédon, marraine de la troupe éphémère de l’AtelierCité 2022-23, vient de créer Même si le monde meurt, sur un texte inédit de Laurent Gaudé, qui sera accueillie cet automne au CUB avant d’entamer sa tournée.

C’est avec une trilogie de femmes célèbres racontées par un ou une comédienne que sera présenté l’univers du malicieux François Gremaud à travers les trois opus respectivement consacrés à Phèdre !, Giselle… et Carmen.

Pour réserver vos places et en savoir plus : theatre-cite.com