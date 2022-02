Une affiche pour le film du Stade toulousain

Partager Facebook

Après la bande annonce, on peut désormais voir l’affiche du film le Stade sur le parcours la saison dernière du Stade toulousain.

Ce film, uniquement au cinéma, retracera la conquête du Bouclier de Brennus et de la Coupe d’Europe en 2021. On y verra des séquences intimes dans les vestiaires, à l’entrainement et bien sur des grands moments de joie. Le documentaire est par Eric Hannezo et Matthieu Vollaire avec Audrey Estrougo.

En tout cas, si sur les terrains de Top 14, le Stade toulousain bloque actuellement avec une longue série de défaite, on pourra toujours revivre la saison histoire au cinéma le 13 avril.