Un weekend de fête pour l’ouverture des Halles de la Cartoucherie Toulouse

Du vendredi 8 au dimanche 10 septembre, les Halles de la Cartoucherie à Toulouse organisent une grande fête pour célébrer le coup d’envoi de ce nouveau lieu hybride et multidisciplinaire.

L’impatience se fait sentir dans la ville rose. Un nouveau lieu va ouvrir ses portes au coeur de Toulouse offrant des nouveautés. Un lieu unique où un million de personnes sont attendues par an. Pour fêter son inauguration, les Halles de la Cartoucherie ne feront pas les choses à moitié. Puisque trois jours de fête sont programmés du vendredi 8 au 10 septembre. Au programme : de nombreux spectacles et des propositions pour toutes et tous. Du cirque, de la danse, des lectures, de la magie, des concerts… et bien évidemment des retransmissions de la Coupe du monde de Rugby. En effet, le 8 septembre signe l’ouverture de la Coupe du Monde, dont Toulouse est ville hôte, avec France – Nouvelle Zélande.

Les Halles de la Cartoucherie, un lieu unique !

Les Halles de la Cartoucherie, projet transdisciplinaire, réunit sur 13 500 m² des activités de restauration, de sport, des espaces de travail ainsi qu’une programmation culturelle et socioculturelle. Dès le 8 septembre, on découvrira 27 restaurateurs et commerçants occitans (des stands et cuisines de marché, des cuisines de rue, une épicerie solidaire, des bars, une école de cuisine), la conciergerie Allo Bernard, une salle de spectacle de 450 places assises (800 places debout) dès le printemps 2024, et de nombreux acteurs sociaux comme l’école de danse Break’in School, la librairie L’Autre Rive et des associations du quartier de la Cartoucherie.

Des spectacles à toute heure pour l’ouverture

Coup d’envoi de la fête en fanfare le vendredi 8 septembre à 17h ! Aux abords des Halles, quatre compagnies de cirque rythmeront les trois jours avec des spectacles en journée et en soirée.

Le public sera convié à la fête en participant à certains spectacles comme une boum spectaculaire le vendredi, des concours de danse et des tours de magie le samedi.

Des danseuses et danseurs investiront les espaces des Halles : démonstrations de la Breakin School, déambulation de l’école Fidia Diala et rassemblement de K-Pop Random.

Ce week-end de fête sera également marqué par des concerts et Dj-set avec la venue du Paris Taïko Ensemble et leurs surprenantes percussions japonaises, des collectifs Bel Air & Egregore, de DJ Pento. Et le dimanche après-midi : une boum pour les enfants !

Du sport à voir et à pratiquer

Les trois matchs phares de la Coupe du monde de rugby du week-end seront retransmis en direct sur un grand écran intérieur, dont le très attendu France / Nouvelle-Zélande du vendredi soir à 20h.

Et pour ceux qui préfèrent pratiquer, portes ouvertes, démonstrations et tests s’enchaîneront tout le long du week-end. Au programme : escalade, activités de mieux-être (yoga, pilates, sophrologie, méditation, etc.), squash, cross training, cardio-musculation, RPM.

Et en plus, tout le week-end

Dans le labyrinthe des Halles de la Cartoucherie, seront proposés : des lectures pour tous les âges, jeux, quizz cinéma, ateliers de sérigraphie, une conférence avec l’association des Anciens de la Cartoucherie… et bien d’autres surprises à découvrir sur place !

Les Halles de la Cartoucherie

à compter du 8 septembre : dès 8h tous les jours.

Jusqu’à 1h les jeudis, vendredis & samedis soirs.

10 place de la Charte des Libertés Communales

31300 Toulouse