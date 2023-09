La Grande Braderie de Toulouse de retour pour trois jours !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse organise la 11e édition de sa Grande Braderie du 7 au 9 septembre en mode Coupe du Monde de Rugby.

La Mairie de Toulouse, Toulouse Métropole, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne organisent la Grande Braderie de Toulouse pour une 11e édition spéciale rugby. Près de 1 000 commerçants s’installent en plein air, au coeur du centre-ville de la ville rose (rendu piéton pour l’occasion). C’est le moment de dénicher des promotions, d’agrémenter sa garde-robe et de se faire plaisir en cette période de la rentrée scolaire.

Ce sera un événement puisque la Coupe du Monde débutera le 8 septembre et que Toulouse est ville hôte. Des animations auront lieu aux quatre coins de la ville rose. Bref, du 7 au 9 septembre, rendez-vous au Centre ville !