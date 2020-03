Un plateforme de livraison de produits frais locaux !

Partager Facebook

La Région lance une plateforme digitale pour favoriser la livraison de produits frais locaux

Face au contexte sanitaire actuel et aux mesures de restriction de déplacements mises en place par le gouvernement, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée lance un nouvel appel au consommer local et crée une plateforme digitale pour promouvoir la livraison de proximité afin d’aider les producteurs et commerçants du secteur alimentaire du territoire à maintenir leur activité économique, et permettre aux citoyens de consommer local et frais tout en restant à leur domicile.

Cette plateforme, lancée dès aujourd’hui par la Région Occitanie, permettra de recenser sur un même espace les producteurs et commerçants locaux qui proposent la livraison à domicile de leurs produits. Des mesures sanitaires adaptées ainsi que les gestes barrières devront être respectés lors de la préparation des commandes et la livraison, pour protéger les livreurs ainsi que les habitants.

Comment ça marche ?

Les producteurs et commerçants locaux se rendent sur la plateforme en ligne solidarite-occitanie-alimentation.fr et remplissent un formulaire indiquant les produits proposés à la livraison ainsi que les lieux et jours de livraison. Chacun pourra ainsi géolocaliser les producteurs et commerçants livrant près de leur domicile, sur une carte interactive, et les contacter par mail ou téléphone afin de passer sa commande.

Un espace participatif sera également proposé : il permettra aux habitants de partager leurs bonnes adresses et les producteurs et commerçants pouvant livrer près de chez eux.

+ d’infos sur : solidarite-occitanie-alimentation.fr