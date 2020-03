Toulouse. Appel à participation pour la Nuit des Chercheurs 2020

Partager Facebook

Vous êtes chercheur, passionné par votre métier ? Venez partager vos connaissances et dialoguer avec le public autour du thème national « Petits secrets » lors de la nouvelle édition des la Nuit européenne des chercheurs 2020 qui aura lieu le vendredi 25 septembre de 18h à minuit à la Cité de l’Espace de Toulouse et à l’espace Culturel des Cordeliers d’Albi.

L’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, ses établissements membres et ses partenaires invitent tous les enseignants-chercheurs, chercheurs, doctorants, ingénieurs et techniciens de la recherche en activité à s’impliquer dès à présent dans la programmation.

Initiée par la Commission européenne dans le cadre des actions Marie SklodowskaCurie, La Nuit européenne des chercheur·es donne l’opportunité au grand public de rencontrer en direct des chercheurs de toutes les disciplines dans une ambiance festive et conviviale.

Cet événement est une invitation à la découverte, à l’échange et au partage et se déroule en simultané dans plus de 300 villes européennes. Il explore de nouvelles formes de dialogue entre chercheurs et publics.

En 2019, à Toulouse et à Albi, près de 3800 personnes ont ainsi pu dialoguer en direct avec 230 chercheurs venus partager leur passion pour la recherche.

Cette 16e édition de La Nuit européenne des chercheurs, aura lieu le vendredi 25 septembre 2020 de 18h à minuit, à la Cité de l’espace à Toulouse et à l’espace culturel des Cordeliers à Albi.

> Inscription toulouse : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv3IBCqFo1GE8ugEAhUu74r1wzVtFHoM0TYCc5uPHbGWwGPg/viewform

> inscription Albi : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFF8U34U16YnsuKVECeSlwSSyT8jkNstny-n4lDosMYzoMeQ/viewform