Un nouveau titre des Grandes Bouches pour le Secours Populaire

Le groupe Les Grandes Bouches dévoile le titre « Pas de manières », chanson composée en collaboration avec Magyd Cherfi. Cette chanson est un hymne aux bénévoles du Secours Populaire, aux familles accompagnées et aux 11 millions de pauvres de notre pays.

Les Grandes Bouches, grands créateurs et instigateurs de Chorales Populaires, artistes engagés et essentiels, membres fondateurs du groupe Motivés, offrent avec ce titre 3 minutes 30 de partage, d’espoir et de solidarité. La totalité des recettes sera reversée au Secours Populaire 82.

Pour le télécharger le titre ici !