Un Livre, Un Sourire : un ouvrage pour découvrir Toulouse au profite d’Hôpital Sourire

L’agence Agiteo propose un livre jeunesse pour redécouvrir Toulouse avec des yeux d’enfants au profit de l’association Hôpital Sourire.

Dans le Sud-Ouest, Hôpital Sourire est une institution : depuis 1995, cette association aide les patients les plus fragiles dont les enfants, les mamans et les aînés, à mieux combattre la maladie et à éviter la rupture brutale avec la vie familiale durant leur séjour à l’hôpital. Par des équipements ludiques et de confort, des activités culturelles ou festives, ainsi que l’aménagement de lieux de vie à l’hôpital, les patients, petits ou grands, continuent à sourire, jouer, partager des moments riches d’émotions, dans un environnement accueillant et adapté à leurs besoins.

Sensible à l’action d’Hôpital Sourire, l’agence de communication toulousaine Agiteo a décidé de fêter ses 10 ans en lançant une grande opération solidaire !

Dévoilée lors de sa soirée anniversaire, l’initiative « Un Livre, Un Sourire » repose sur un principe simple : Agiteo a édité un livret jeunesse sur sa belle ville de Toulouse. Ce petit imagier, spécialement conçu pour les 3-9 ans, est à vendre 5 euros… qui seront intégralement reversés à l’Hôpital Sourire.

Un livre jeunesse imaginé, créé et imprimé sur la région Toulousaine

C’est dans son atelier de Seysses, au sud de la Ville Rose, que l’équipe d’Agiteo a imaginé une sorte d’imagier de Toulouse, un petit livre qui met en valeur la ville rose au travers de visions croisées d’enfants.

Avec leur équipe créative (Elise à la co-écriture, Florine pour les illustrations, Nazanine de Reprint pour l’impression), Emilie et Cédric ont créé une histoire, adaptée aux 3-9 ans, qu’ils ont ensuite mis en image au travers d’illustrations colorées et vivantes.

Pour acheter le livre au profite d’Hopital Sourire: https://unlivreunsourire.fr/