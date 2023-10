Nouvelle saison pour les Curiosités avec deux soirées Rap & Electro

Partager Facebook

Les Sessions Curio, le rendez-vous en amont du Weekend des Curiosités, fait son retour pour deux soirées les 29 novembre et 15 décembre au Bikini de Toulouse.

En prélude de son festival phare « Le Weekend des Curiosités » le premier week-end de juin, Les Curiosités œuvrent à l’année pour dénicher les talents émergents et étoiles montantes de la scène musicale française… pour les inviter sur une série de quatre soirées annuelles, plus connues sous le nom des « Sessions Curio ».

Le 29 novembre prochain, la première Sessions Curio met le rap à l’honneur avec 4 artistes en pleine ascension : Roshi, Sheldon, Simony et Carbonne !

Puis la fête continuera le 15 décembre pour une deuxième Sessions Curio électro : Eloi, Sto et Jeanneto enflammeront le dancefloor du Bikini.

L’édition passée, le rappeur NeS a foulé la scène du Bikini avant de connaître un succès fulgurant qui le propulse désormais sur le devant de la scène (avec une Cigale complète à Paris en septembre dernier !). Tout comme Pomme en 2020, Ascendent Vierge et Luidji en 2021.

Et pour les plus impatients, rendez-vous pour le festival du 31 mai au 2 juin 2024 pour trois jours de musique, de découvertes et de célébration comme on les aime !

Réservations : lebikini.com