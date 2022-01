Un film sur le Stade toulousain en avril au Cinéma

Partager Facebook

Le Stade Toulousain tease sur les réseaux sociaux un projet cinématographique. « Le Stade » sortira au cinéma en avril 2022.

Juste avant noel, comme un cadeau, le club Champion de France et d’Europe 2021, nous teasait un possible documentaire au cinéma. Il confirme ce jeudi que « Le Stade » sortira en avril prochain dans les salles de obscures. Un film consacré à l’épopée rouge et noire du plus titré des clubs français.

On attend désormais que Le Stade Toulousain nous dévoile quelques images pour nous mettre encore plus l’eau à la bouche. Rendez-vous en avril !