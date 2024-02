Un concert caritatif pour l’association des Gladiateurs !

Partager Facebook

Le vendredi 16 février, plusieurs artistes se réunissent à l’Hotel Palladia pour un concert dont les bénéfices seront reversés à l’association des Gladiateurs.

Concert pour une belle cause. De nombreux artistes se réunissent le 16 février au Palladia les Gladiateurs. L’association récolte des fonds pour l’entraide aux familles d’enfants malades. Au programme de la soirée, on pourra écouter Eyal, Lisaa Camin, Dorian Ruiz, Meldy Melody, Dadou Afaka, Anthon&Tony et Ella Lairone.

Créée à l’initiative de parents, en 2017, l’association « Les Gladiateurs » propose aux familles d’enfants gravement malades, ou porteurs d’un handicap, un accompagnement, des activités, des temps d’échange avec d’autres parents et des professionnels. Gérer l’inquiétude et l’attente, les séjours hospitaliers et les séparations, c’est un périple difficile au cours duquel l’enfant, les parents, mais aussi les frères et sœurs et l’ensemble de la famille ont besoin de soutien.

L’association propose plusieurs rendez-vous en 2024 avec la Corrida Pédestre de Toulouse en juin 2024, des lotos et animations, sans oublier le concert au Palladia le vendredi 16 février.

Pour réserver vos places : https://lesgladiateurs.s2.yapla.com/fr/event-45789