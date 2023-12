Trois nouveaux artistes pour le festival Ecaussysteme !

Partager Facebook

Qui pour rejoindre Worakls Orchestra, Shaka Punk et Deep Purple ? Le festival à Gignac nous offre de nouvelles révélations juste avant les fêtes. On retrouvera ainsi Patrice , Francis Cabrel et Chinese Man. 15 autres groupes et/ou artistes vont se rajouter sur les trois jours de concerts du 26 au 28 juillet 2024.

PATRICE

Patrice fait partie de ces artistes connus et reconnus pour leur prestation live.

Jouer devant un public immense ou jouer sur un volcan au lever du soleil, il y a toujours la même dévotion, la même créativité et la même proximité.

Il vient nous présenter ces tubes mais aussi son nouvel album « 9 », une vraie renaissance.

Patrice dit qu’il attend avec impatience le futur et qu’il est excité d’être de retour avec son style si singulier et sa musique, véritable mélange de reggae, soul, folk et hip-hop, lors d’un premier jour de festival de haute volée.

FRANCIS CABREL

Francis Cabrel est de retour sur scène pour un concert exceptionnel avec le TROBADOR TOUR et une des rares dates dans le sud ouest cet été.

Francis Cabrel est un artiste fondamental de la chanson française alliant succès commercial, humilité et exigence artistique, il a su rester fidèle à ses convictions musicales et personnelles.

Une authenticité qui a conquis le public français et francophone du monde entier.

Public de Gignac, êtes vous prêt à accueillir comme il se doit ce monument ce qui promet déjà d’être l’un des temps fort de l’été ?

CHINESE MAN

Chinese Man puise ses influences dans le hip-hop avant tout, le trip-hop, mais aussi le dub, l’électro ou encore le reggae.

Voir et vivre Chinese Man sur scène reste toujours une expérience unique et captivante.

Le groupe revient présenter leur 3ème album et fêter avec vous leur 20 ans autour d’un live immersif & explosif !

Alors pas d’excuse pour ce troisième soir de festival tous les ingrédients sont réunis pour lâcher-prise lors de cette belle soirée de clôture.

– Billetterie :

>> sur www.ecaussysteme.com

>> Réseau TICKETMASTER : AUCHAN, CORA, CULTURA, E.LECLERC