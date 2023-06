Transformers, Marinette, Wahou…que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Cette semaine en salle, on pourra découvrir Transformers: Rise of the Beasts, le biopic sur Marinette Pichon, la comédie Wahou!, le retour d’Isabelle Mergault avec Des Mains En Or ou encore Dernière Nuit à Milan avec l’excellent Pierfrancesco Favino.

Transformers: Rise Of The Beasts de Steven Caple Jr.

Avec Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Velez

Transformers : Rise of the Beasts renoue avec l’action et le grand spectacle qui ont séduit des millions de spectateurs à travers le monde. Ce nouveau volet se déroule au cœur des années 90 et nous emmène aux quatre coins du globe. Une toute nouvelle faction de robots Transformers – les Maximals – se joindront aux Autobots

Marinette de Virginie Verrier

Avec Garance Marillier, Emilie Dequenne, Fred Testot

Marinette Pichon a le foot dans la peau dès son plus jeune âge. Élevée par une mère courageuse qui doit faire face à un mari violent, elle surmonte les difficultés et se forge une détermination sans faille. Alors qu’elle mène de front petits boulots et carrière sportive, elle est sélectionnée en équipe de France.

Wahou ! de Bruno Podalydès

Avec Karin Viard, Bruno Podalydès, Sabine Azéma

Catherine et Oracio sont conseillers immobiliers et enchaînent les visites de deux biens: une grande maison bourgeoise « piscinable, vue RER », et un petit appartement moderne situé en plein triangle d’or de Bougival. Malgré des visites agitées, ils ne perdent pas de vue leur objectif : provoquer le coup de cœur.

Des mains en or de Isabelle Mergault

Avec Lambert Wilson, Josiane Balasko, Sylvie Testud

François, futur académicien, est un écrivain célèbre. Avec une épouse chirurgienne, un cercle d’amis de haut rang, sa vie serait un bonheur parfait s’il ne souffrait d’un terrible mal de dos qui empoisonne son existence. Lorsque François, par le plus grand des hasards, rencontre l’incroyable Martha aux mains guérisseuses

Dernière nuit à Milan de Andrea Di Stefano

Avec Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi

Franco Amore porte bien son nom. Il dit de lui-même que, durant toute sa vie, il a toujours essayé d’être un honnête homme, un policier qui, en 35 ans d’une honorable carrière, n’a jamais tiré sur personne. Ce sont en effet les mots qu’il écrit pour le discours qu’il tiendra au lendemain de sa dernière nuit de service.