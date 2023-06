Le Weekend des Curiosités prolonge le festival pour la Fête de la Musique

Partager Facebook

Les Curiosités célèbrent la Fête de la Musique le 21 juin avec une soirée gratuite spéciale avec Tioma, S.H.A et Mandarine.

Il ne faudra pas attendre longtemps pour retrouver l’ambiance de ce weekend au Bikini. Les organisateurs proposent une dernière occasion de faire la fête et de célébrer la musique. Le rendez-vous est à noter dans vos agendas pour le 21 juin prochain avec une soirée gratuite et 3 artistes émergents et prometteurs (comme toujours). De 19h à 23h, cour du Crédit Agricole Toulouse, rue Ozenne.

Pour la fête de la Musique, le Weekend des Curiosités propose de découvrir le jeune landais de 22 ans Tioma entre chant et rap. Un style hybride à découvrir avec sa guitare acoustique. La voix soul, chaude et profondément blues de S.H.A prendra place sur scène avant de retrouver les toulousains de Mandarine.

Le rendez-vous est pris de 19h à 23h le mercredi 21 juin prochain.