Transavia s’associe au Poney Club à Toulouse : un accès gratuit au festival pour les passagers de l’été !

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C’est le partenariat inattendu et incontournable de cet été 2026 à Toulouse. La compagnie aérienne Transavia France s’associe au Poney Club, le célèbre festival électro à ciel ouvert qui a pris ses quartiers à l’aéroport Toulouse-Blagnac. À la clé ? Un accès privilégié et gratuit pour les voyageurs reliant Paris-Orly à la Ville rose. Une excellente raison d’allier voyage et musique électronique !

Le Poney Club fait vibrer le tarmac de Toulouse-Blagnac

Si vous êtes toulousain, le Poney Club résonne forcément comme l’un des temps forts musicaux de la saison estivale. Cette année, le festival a posé ses valises dans un cadre inédit et hautement symbolique : l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Jusqu’au 30 août 2026, ce lieu de transit se métamorphose en un immense dancefloor à ciel ouvert.

La programmation électro de cette saison s’annonce d’ailleurs particulièrement pointue et fédératrice. Les festivaliers pourront vibrer aux sons de légendes et de pointures internationales telles que Moby, Bob Sinclar, Polo & Pan, Disclosure ou encore Feder.

Comment profiter de l’entrée gratuite avec Transavia ?

Dans le cadre de ce dispositif inédit, la filiale low-cost du Groupe Air France KLM a décidé de gâter ses clients. Si vous voyagez sur la ligne Toulouse – Paris-Orly (dans un sens comme dans l’autre) pendant la période du festival, la compagnie vous offre votre billet d’entrée pour le Poney Club !

Les conditions pour bénéficier de ce bon plan sont extrêmement simples :

Éligibilité : Voyager avec Transavia France entre Toulouse et Orly.

Fenêtre d’accès : L’offre est valable de trois jours avant jusqu’à trois jours après la date de votre vol.

À l’entrée : Il suffira de présenter votre carte d’embarquement (numérique ou papier) ainsi qu’une pièce d’identité valide pour accéder gratuitement au site, situé à proximité immédiate des terminaux.

« La musique, notre plus belle destination »

Cette initiative originale ne doit rien au hasard. Elle vise à enrichir l’expérience de voyage des passagers en y ajoutant une dimension culturelle et festive forte dès leur arrivée (ou avant leur départ) dans la région toulousaine.

En multipliant les partenariats liés au monde de la musique, Transavia France affirme sa volonté de s’ancrer durablement dans cet univers avec un slogan fort : « La musique, notre plus belle destination ».

Ce partenariat exclusif avec le Poney Club illustre également l’attachement croissant de la compagnie à la Ville rose. Depuis fin mars, Transavia y a considérablement développé son réseau, desservant la capitale (Paris-Orly) à raison de 8 vols par jour. Une belle dynamique qui profite aujourd’hui directement aux amateurs de musique électro !

Informations pratiques