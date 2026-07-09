« P’tits Artistes » au Musée des Augustins : un atelier créatif estival pour les 6-12 ans

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Les vacances d’été sont l’occasion idéale pour éveiller la curiosité et la créativité des plus jeunes. Le lundi 20 juillet 2026, le Musée des Augustins de Toulouse donne rendez-vous aux enfants de 6 à 12 ans pour un nouvel atelier de la série « P’tits Artistes ». Sous le thème poétique « Dessine-moi un arbre », cette session de deux heures promet une belle immersion dans l’art, couronnée par la création d’un tote bag personnalisé.

De l’observation des œuvres à la pratique artistique

L’atelier « P’tits Artistes » n’est pas un simple cours de dessin. Il a été pensé comme un véritable parcours culturel adapté au jeune public.

L’expérience commence par une phase d’inspiration au cœur même du musée. Guidés par des médiateurs passionnés, les enfants partiront à la découverte des œuvres exposées dans les majestueuses salles des Augustins. Cette déambulation ludique leur permettra d’observer la représentation de la nature, et plus particulièrement des arbres, à travers différentes époques et sensibilités artistiques.

La réalisation d’un tote bag imprimé

Après avoir nourri leur imaginaire, place à la pratique ! Dans l’espace dédié à la création plastique, les enfants seront invités à s’initier à diverses techniques artistiques (dessin, peinture, modelage…). L’objectif final de cette session « Dessine-moi un arbre » est la réalisation d’une impression sur tissu. Chaque participant aura la fierté de repartir avec son propre « tote bag » (sac en toile) personnalisé et imprimé par ses soins.

Une activité immersive 100% réservée aux enfants

Pour favoriser la concentration, l’expression personnelle et l’autonomie des participants, cette activité est conçue pour être vécue pleinement entre enfants.

Il est important de noter qu’aucun parent accompagnateur n’est admis pendant l’atelier. Les adultes pourront ainsi profiter de ces deux heures pour s’offrir une pause en centre-ville, flâner dans les rues historiques de Toulouse ou visiter sereinement les autres collections du musée de leur côté, pendant que leurs jeunes artistes laissent libre cours à leur imagination.

Informations pratiques et organisation

Les places pour ces ateliers estivaux partent généralement très vite, il est donc vivement conseillé d’anticiper la venue de vos enfants.