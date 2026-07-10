Cinéma en plein air : « Kuzco, l’empereur mégalo » s’invite gratuitement au bord du lac de la Reynerie

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Quoi de mieux qu’une toile sous les étoiles pour profiter des douces soirées d’été ? Le jeudi 30 juillet 2026, la Base nautique et de loisirs de la Reynerie se transforme en salle obscure à ciel ouvert pour une projection exceptionnelle et 100% gratuite. Au programme de cette soirée familiale : Kuzco, l’empereur mégalo, un classique de l’animation Disney aussi drôle que déjanté. Préparez vos transats et vos plaids !

Une soirée d’été magique et conviviale au bord de l’eau

Dans le cadre de la riche programmation estivale « Un été au bord du lac », le Centre culturel Reynerie donne rendez-vous aux Toulousains pour un moment de partage intergénérationnel. La Base nautique et de loisirs, située impasse Abbé Salvat, offre un cadre rafraîchissant et dépaysant, idéal pour clore une belle journée de juillet.

Dès la tombée de la nuit, vers 21h45, le grand écran s’illuminera avec en toile de fond les reflets scintillants du lac. Une expérience cinématographique immersive qui ravit chaque année les petits comme les grands.

« Kuzco, l’empereur mégalo » : un classique indémodable à (re)découvrir

Sorti en l’an 2000 et réalisé par Mark Dindal, Kuzco, l’empereur mégalo (1h18) dénote dans l’univers classique de Disney grâce à son humour absurde, son rythme effréné et ses personnages hauts en couleur. C’est l’occasion parfaite de faire découvrir cette pépite de l’animation à la nouvelle génération, ou de se replonger avec nostalgie dans les répliques cultes d’Yzma et de Kronk.

Le synopsis du film

À la tête d’un royaume mythique d’inspiration inca se trouve Kuzco, un jeune empereur aussi capricieux que méprisant. Entouré de luxe, il ne pense qu’à son propre confort. Secondé par la perfide Yzma — qui rêve secrètement de lui ravir le trône —, il projette de bâtir « Kuzcotopia », une somptueuse résidence d’été sur l’une des plus jolies collines de l’empire, quitte à raser le village du paysan Pacha. Mais une potion mal dosée va transformer l’empereur arrogant en… lama. Le début d’une aventure rocambolesque !

« Un été au bord du lac » : la culture accessible à toutes et tous

Cette séance de ciné-plein air s’inscrit dans une volonté forte de rendre la culture et les loisirs accessibles à tous. L’événement est entièrement gratuit et ouvert à l’ensemble des Toulousains. L’atmosphère se veut détendue, familiale et bon enfant. N’hésitez pas à venir un peu en avance pour choisir la meilleure place sur l’herbe et profiter de la douceur du crépuscule.

Informations pratiques