Toulouse: Tugan Sokhiev fait son cinéma en livestream

L’orchestre National du Capitole d Toulouse propose un nouveau concert en live et en streaming ce vendredi 18 décembre à 20h : Tugan Sokhiev fait son cinéma !

Suite aux annonces gouvernementales du 10 décembre 2020, l’Orchestre national du Capitole poursuit la diffusion de ses concerts en live et en streaming, afin de maintenir le lien avec son public. Fort du succès rencontré lors des précédentes diffusions, qui réunissaient le guitariste Thibaut Garcia ou bien encore les pianistes Bertrand Chamayou et Nicholas Angelich, l’Orchestre national du Capitole propose un nouveau concert live accessible gratuitement à tous, le 18 décembre à 20h.

À la baguette, le directeur musical de l’ONCT, Tugan Sokhiev nous entraînera dans la magie du

cinéma, avec un voyage à travers quelques-unes des musiques les plus populaires du 7e art avec la musique des films Rabbi Jacob, LA nuit américaine, le Mépris, The Artist, Les Parapluies de Cherbourg, Le Parrain II, Superman, Il était une fois dans l’Ouest. De Morricone à Demeure en passant par Cosma ou John Williams, il y en aura pour tout le monde.

Programme :

Tugan Sokhiev fait son cinéma

TOULOUSE – Halle aux grains

Samedi 18 décembre à 20h

Tugan Sokhiev direction

BOURCE The Artist (Ouverture)

MONTY (arrangements de John BARRY) James Bond (medley)

DELERUE Le Mépris (Thème de Camille)

DELERUE La Nuit Américaine (Grand Choral)

COSMA Rabbi Jacob (medley)

KOSMA Les Portes de la Nuit (Introduction et Valse)

LEGRAND Les Parapluies de Cherbourg, suite pour orchestre (extrait)

COSMA Le Château de ma Mère (Valse d’Augustine)

WILLIAMS Superman (March)

MORRICONE Il était une fois dans l’Ouest (L’homme à l’harmonica)

MORRICONE Le Clan des Siciliens, suite pour orchestre

ROTA Le Parrain II (Love Thème)

JARRE Lawrence d’Arabie (Ouverture)

WILLIAMS Les Dents de la Mer (Suite from Jaws)

WILLIAMS Harry Potter (The Chamber of Secret, Witches, Wands and

Wizards, Edwiqe’s Thème)

CONCERT DIFFUSÉ EN LIVE SUR FACEBOOK

ONCT www.facebook.com/ONCToulouse

Mairie de Toulouse www.facebook.com/Toulouse

Office de Tourisme www.facebook.com/Toulouse.tourisme

ET YOUTUBE

ONCT www.youtube.com/channel/UCaMYnkGAAxB7_ooo5Wkqn2Q