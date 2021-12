Toulouse reçoit un Grand Prix du Patrimoine pour la Piste des géants

Partager Facebook

Le Grand Prix du Patrimoine 2021 de l’Aéro-club de France a été décerné à Toulouse Métropole pour le volet patrimonial et mémoriel de La Piste des géants. Celui-ci comprend L’Envol des Pionniers, la piste historique de 1,8 km et les Jardins de la Ligne.

Ce Grand Prix, remis par le Ministère de la Culture, récompense le travail mené en matière de préservation ou de restauration du patrimoine aéronautique, notamment les aéronefs, bâtiments… En l’occurrence, c’est un prix spécial du jury qui a distingué Toulouse Métropole pour l’ambitieuse réalisation de La Piste des géants, à Montaudran, berceau de l’aéronautique mondiale.

La réhabilitation du site industriel de Toulouse-Montaudran

Afin de mettre à l’honneur et de faire connaître l’incroyable épopée toulousaine qui a vu naître l’aviation civile avec le premier vol Latécoère parti de Montaudran, puis l’Aéropostale et ensuite Air France, Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, a voulu que les bâtiments historiques autour de la piste mythique qui a vu s’envoler entre autres Saint Exupéry et Mermoz soient réhabilités.

Après Les jardins de la Ligne, un parcours paysager évocateur des paysages survolés par les pionniers de La Ligne, ouvert en 2017, L’Envol des Pionniers, espace dédié à la mémoire de l’aéronautique, créé en partenariat avec les descendants des pionniers et de nombreuses associations, a été inauguré en 2018. Site témoin des premiers temps de l’aviation commerciale, il s’inscrit dans le pôle de culture scientifique, technique et industrielle de Toulouse Métropole qui regroupe également le Muséum, le Quai des savoirs, la Cité de l’Espace et Aéroscopia.

L’Aéro-club de France est la plus ancienne institution aéronautique au monde, qui s’appuie sur diverses commissions oeuvrant dans le domaine des arts, des lettres, de l’histoire, du patrimoine et du handicap notamment.