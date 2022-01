Toulouse. Projection du film Gundermann en présence de son réalisateur

Partager Facebook

Le réalisateur Andreas Dresen présentera son film Gundermann au cinéma ABC de Toulouse ce mardi 18 janvier 2022.





Gundermann est un film sur le célèbre auteur-compositeur-interprète d’Allemagne de l’Est et probablement le film le plus personnel et le plus réussi d’Andreas Dresen, réalisateur très reconnu en Allemagne. En 2019, il nous offrait un petit bijou avec ce long métrage qu’on pourra revoir à Toulouse.

Synopsis : En Allemagne de l’Est, Gerhard Gundermann est un ouvrier bohème, qui cherche à lancer le groupe qu’il forme avec sa bande de copains. Il accepte de devenir un informateur de la police politique pour pouvoir se produire en Allemagne de l’Ouest. En 1992, alors que son succès va croissant dans l’Allemagne tout juste réunifiée, il est rattrapé par son passé. Doit-il tout révéler ou attendre que la vérité éclate ? Comment cet idéaliste s’est-il laissé instrumentaliser par un régime qu’il critiquait ?

Rendez-vous ce mardi à 20h au Cinéma ABC de Toulouse pour voir et rencontrer son réalisateur pour bien débuter la semaine Franco-Allemande en compagnie du Goethe Insitut.

Plus d’infos : http://abc-toulouse.fr/