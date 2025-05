Toulouse : Préparez-vous à un « Putain de Conte de Fée » Hilarant et Imprévisible aux 3T !

Accrochez-vous, le Théâtre des 3T de Toulouse vous embarque dans une comédie déjantée à partir du 17 mai 2025 ! Découvrez « Un putain de conte de fée », une pièce saluée par la critique qui promet de vous tordre de rire et de vous surprendre à chaque instant.

Imaginez : un brave garçon, certes chômeur, un brin flemmard et plutôt détendu, voit sa vie basculer de manière totalement inattendue. Un malheureux coup d’épée maladroit dans une affiche, et le voilà malgré lui entraîné dans un engrenage terrifiant qui le transforme… en tueur en série !

Cette journée, qui avait pourtant si bien commencé, prend une tournure complètement folle. Les événements s’enchaînent à un rythme effréné, flirtant avec le délire le plus total, pour le plus grand plaisir des spectateurs. À chaque sonnette qui retentit, la situation bascule, nous entraînant dans un tourbillon de péripéties rocambolesques. Est-ce la fatalité qui s’acharne sur notre héros malgré lui ?

Imprévisible, drôle à souhait et menée à un rythme endiablé, cette comédie pas comme les autres a conquis le public et la critique. Les spectateurs se tordent de rire, sursautent face aux rebondissements inattendus, participent activement à l’histoire et deviennent les complices de ce « Putain de conte de fée » absolument unique.

Comme le souligne Le Figaro : « Un cocktail détonnant, hilarant, quelques fois touchant. Un vrai tour de manège dans le style des montagnes russes. »

Ne manquez pas cette comédie événement qui va secouer vos zygomatiques et vous faire passer une soirée inoubliable au Théâtre des 3T !

Infos Pratiques :

Date : Samedi 17 mai 2025 à 21h00 Samedi 14 juin 2025 à 21h00 Vendredi 18 juillet 2025 à 20h00

Vendredi 23 mai 2025 à 20h00 Samedi 21 juin 2025 à 21h00 Samedi 26 juillet 2025 à 21h00

Samedi 31 mai 2025 à 21h00

Lieu : Zénith de Toulouse

Tarifs :

– Catégorie 1 : 27€

– Catégorie 2 : 24€

– Catégorie 3 : 22€

Réservations :

Théâtre Les 3T