Toulouse. Portes ouvertes des centres cultures et d’animation

Tous les samedis du mois, les 5, 12, 19 et 26 septembre, les équipements de la ville vous ouvrent leurs portes sous le signe de la rencontre mais aussi de la convivialité et la création.

Toulouse compte de nombreux centres culturels, d’animation, maisons de quartier et MJC dans tous les quartiers de la ville. Ces lieux proposent la pratique de disciplines artistiques et culurelles tout au long de l’année.

Le programme du 5 septembre :

Le centre culturel Bellegarde propose de rencontrer les différentes intervenants des ateliers municipaux et associatifs qui vous présenteront les activités culturelles et artistiques, d’assister au vernissage de l’expositon Aquarelle 31 avant un apéro-concert à 18h30.

L’espace Bonnefoy ouvre de 14h à 18h, son village associatif où vous pourrez découvrir des activités proposées par les associations hébergées, et à 16h, place à la comédie musicale acrobatique « Les Robinsonnades du roi Midas » de la famille Goldini, au jardin Michelet. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Le centre culturel Alban Minville organise de 14h30 à 17h30 un forum des associations, où vous pourrez rencontrer les intervenants artistiques et culturels. La journée sera ponctuée de démonstrations, d’animations et ateliers ouverts à tous !

À 18h, pause musicale avec Giovanni Scardino et Laura Magni,intervenants des ateliers guitare et théâtre du centre ; suivie à 18h30, par un apéro concert avec le groupe Kenkeliba et un buffet – dégustation proposé par « Les bienfaits des mets » en partenariat avec l’association Vrac et Cocagne Alimen’terres.