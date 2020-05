Toulouse. Mobilisation des magasins Carrefour pour l’opération #masquesolidaire

Partager Facebook

Créée à l’initiative d’Alexandre Jardin, l’opération « masque solidaire » met en relation donneurs de tissus, couturiers/couturières bénévoles, et réseaux de distribution afin de proposer gratuitement des masques aux plus fragiles et plus démunis. Les magasins de l’enseigne Carrefour sont parties prenantes de l’initiative en tant que points de dépôt et de retrait.

L’ensemble de cette opération se déroule sur la plateforme unique www.masquesolidaire.fr, liée à l’AFNOR, et permet de mettre en relation tous les acteurs de cette chaîne de solidarité nationale : particuliers donneurs de tissus, entreprises de mode, couturiers et couturières, points de distribution en grande surface et personnes à la recherche de masques.

Les particuliers et les entreprises de mode qui le souhaitent peuvent faire don de pièces de tissu adaptées à la confection de masques de ce type.

Ces tissus, indispensables à la bonne réalisation de cette action de solidarité, sont remis à des couturiers et couturières bénévoles qui réalisent les masques selon les recommandations de l’AFNOR SPEC, pour ensuite être distribués aux demandeurs, qui se sont au préalable inscrits sur la plateforme (en priorité les personnes fragiles et/ou démunies).

La grande distribution constitue le dernier maillon de cette chaîne de solidarité, puisqu’elle prend en charge le dépôt, le stockage et le retrait des masques.

Comme d’autres enseignes (Intermarché, Monoprix), Carrefour et son vaste réseau de magasins (hypermarchés Carrefour, supermarchés Market et magasins de proximité) sont mobilisés pour réceptionner, dans l’espace accueil, les masques confectionnés, et les remettre à chaque bénéficiaire.

6 000 points de vente Carrefour, Intermarché et Monoprix à travers toute la France sont sélectionnables sur la plateforme par les couturiers et couturières, afin de proposer un maillage territorial important.

SITE OFFICIEL : https://masques-barrieres.afnor.org/