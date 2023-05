Toulouse. Le Festival Coup de Chapeau fête ses 20 ans 

Partager Facebook

Du 23 au 25 mai, le Festival Coup de Chapeau fêtera ses 20 ans avec six nouveaux spectacles sélectionnés pour l’occasion.

Ce festival de théâtre seul en scène proposé par le Centre culturel Saint-Cyprien, en partenariat avec le Théâtre du Grand-Rond et le Théâtre de Poche, met en avant des créations récentes, avec pour objectifs de soutenir la scène artistique locale et de servir de tremplin à des artistes et projets émergents.

Cette année à nouveau, 6 spectacles ont été sélectionnés. L’occasion pour le public de découvrir, sur trois soirées, des projets de qualité dans des registres différents, du mardi 23 au jeudi 25 mai, dans la chaleureuse salle du Chapeau Rouge à Saint-Cyprien.

Les spectacles auront lieu à 19h et à 21h. La soirée de clôture du festival se tiendra le vendredi 26 mai à partir de 20h30 : le prix du jury sera décerné au lauréat, qui investira les planches du Théâtre du Grand Rond lors de la prochaine saison. La soirée se poursuivra par un concert de musiques brésiliennes et caribéennes avec Gran Bonèr.

Réservations : centresculturels.toulouse.fr