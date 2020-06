Toulouse : Le concert de M Pokora reporté à l’automne !

Partager Facebook

Le concert de M Pokora, prévu le 12 juin au Zénith de Toulouse, est reporté au 3 octobre 2020.

Suite aux nouvelles directives du gouvernement, le concert de M Pokora initialement prévu le vendredi 12 Juin 2020 au Zénith Toulouse Métropole, est reporté le samedi 3 Octobre 2020 à 20h00. Les billets achetés pour le concert du vendredi 12 Juin 2020 restent valables pour la date de report (même heure, même salle, même placement).

Lors de ce concert, M Pokora présentera son dernier album dans un scénographie incroyable. Habitué des gros shows, M. POKORA revient avec le Pyramide Tour, certainement le plus ambitieux de sa carrière. Pour ce spectacle qui promet d’être bien plus qu’un concert, ce performer hors norme sera entouré de ses danseurs et musiciens et d’un décor de scène et jeux de lumières qui feront voyager le public hors du temps.

Infos et réservations : www.zenith-toulousemetropole.com