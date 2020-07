Toulouse. La Cité de l’espace ouvre sa salle IMAX® totalement rénovée

Partager Facebook

La salle IMAX de la Cité de l’Espace rouvre après une complète rénovation : système de projection laser, nouvel écran de 400m2, sonorisation spatialisée, nouveaux sièges… Immersion garantie dans l’espace…

La Cité de l’espace invite petits et grands à découvrir sa salle IMAX® entièrement rénovée. En investissant dans un écran géant de près de 400m2 (17,50 m de hauteur par 21,50 m de largeur) offrant une résolution 4K, la Cité de l’espace mise sur l’immersion du spectateur dans l’image. Entendre le silence, ressentir un murmure… Grâce à un système de 12 haut-parleurs, le son est entièrement spatialisé et ce, quelle que soit la place qu’occupe le spectateur dans la salle. Par le biais d’un projecteur cinéma fonctionnant avec une source lumière laser, la clarté des images devient incomparable et les détails prennent alors toute leur place.

La technologie IMAX® propose une expérience cinéma unique et intense qui permettra aux spectateurs de « vivre » le film comme s’ils y étaient. La configuration de la salle permet une immersion totale du spectateur dans l’image et l’action.

Pour la réouverture de sa salle IMAX®, la Cité de l’espace propose au public de venir découvrir le film « Dans les yeux de Thomas Pesquet ». Les spectateurs (re)vivront la mission de l’astronaute français lors de son voyage au cœur de la Station Spatiale Internationale ISS en le suivant pas à pas dans son quotidien.