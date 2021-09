Toulouse. Casting pour le film “Mon Héroïne” avec Chloé Jouannet et Pascale Arbillot

Pour le tournage du long-métrage « Mon héroïne » réalisé par Noémie Lefort avec Chloé Jouannet , Louise Coldefy et Pascale Arbillot la production recherche plusieurs profils.

Soit des femmes et hommes de 16/70 ans, toutes origines, tous profils pour notamment faire dans un aéroport français et américain, des passagers natifs américains US ou anglophones, des passagers touristes ou business, des hôtesses de l’air, des pilotes/commandants de bord, des stewards, du personnel aéroport, douaniers,…

Les candidats doivent impérativement résider à proximité de Toulouse pour un tournage prévu en octobre 2021 à Toulouse.

Plus d’informations sur le casting ici : https://castprod.com/poste/casting-nombreux-figurants-ages-de-18-a-70-ans-pour-le-film-mon-heroine-realise-par-noemie-lefort-avec-chloe-jouannet-pascale-arbillot-et-louise-coldefy/