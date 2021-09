Vidéo. Les toulousains de Paranoïd dévoile « I Take You By My Side »

Le groupe toulousain Paranoïd, qui joue les avant-postes sur le terrain d’une pop moderne, fraîche et lumineuse croisée avec du rock 90’s, est de retour avec le clip de « I take you by my side ». Une chanson mélancolique , très nineties et qui parle d’amour.



Dans le clip automnale du morceau, les toulousains n’ont rien à envier à leurs ainés. On vous laisse découvrir !