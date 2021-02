Toulouse. « Au crible de la science, le podcast pour comprendre l’actualité autrement

Partager Facebook

Le podcast « Au crible de la science » dégoupillé par le Quai des Savoirs de Toulouse et Exploreur s’interroge sur notre actualité grâce à la science.





Co-production du Quai des Savoirs et de l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, « Au crible de la science » vous donne rendez-vous chaque mois avec des scientifiques du milieu universitaire, des spécialistes des sciences de l’information, de la communication et des médias.

Ce podcast propose des clés pour démêler le vrai du faux, et se forger une opinion personnelle tout en exerçant votre esprit critique. Au programme, l’étude des mécanismes de circulation des informations à travers des thématiques telles que l’environnement, la santé ou l’intelligence artificielle.

Pour le mois de janvier, rendez-vous avec le « 7e continent: images et réalités ». Les élèves de terminale des lycées Toulouse-Lautrec et Stéphane-Hessel, à Toulouse, interrogent les représentations du 7e continent dans les médias. Entre images et réalités, « Au crible de la science » propose un décryptage avec Alexandra Ter Halle, chimiste chercheuse et coordinatrice scientifique du programme « Expédition 7e continent », et Andréas Eriksson, spécialiste en psychologie et communication environnementale.

Pour écouter : https://podcast.ausha.co/au-crible-de-la-science/7eme-continent