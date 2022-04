TO XIII v Hull KR: Objectif victoire à Ernest Wallon

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Seulement quatre jours après le premier derby Français en Super League, le chemin de la compétition continue pour les hommes de Sylvain HOULES avec la réception de l’équipe des Kingston Rovers de Hull. Match comptant pour la neuvième journée de championnat, coup d’envoi 16h à Ernest Wallon.

Hull KR, une ascension similaire à celle du TO XIII.

Le club de Hull Kingston Rovers est fondé en 1882. Contrairement à la plupart des clubs de Super League, les Robins ne participent pas à la création de la Rugby Football League en 1895 et restent une équipe de rugby à XV. Cependant, le club change ses codes et se convertit au XIII trois ans plus tard. L’ascension de Hull KR est similaire à celle du TO : en 1996 ils remportent la troisième division et accèdent donc à l’antichambre de la Super League. Ils rejoindront l’échelon ultime 10 ans plus tard en 2006. Malgré une descente en 2016, les Anglais ont su revenir au top niveau en 2018. Les Robins ont également remporté une Challenge cup en 1980 pour 6 finales disputées.

Le bilan actuel

Après leur succès en derby face à Hull FC, nos adversaires siègent à la 7e place du classement avec 8 matchs joués dont 4 succès. Côté Olympien, entre la défaite en derby face aux Dragons et le match de nul entre Leeds et les Giants d’Huddersfield, les Bleus & Blancs sont désormais le seule lanterne rouge à un point des Rhinos.

Côté Statistiques

À noter du côté des Robins :

– Ils détiennent une moyenne supérieure à 3 essais inscrits par match. C’est Mikey LEWIS qui est le meilleur marqueur de la formation avec 5 essais au compteur cette saison.

– Les joueurs de Hull KR ont effectué 2 233 plaquages, leur meilleur plaqueur avec un total de 259 plaquages est Frankie HALTON.

Côté discipline les Robins sont les moins sanctionnés avec à peine 1 carton jaune sur ce début de saison.

Coté TO :

– Les Olympiens ont inscrit 21 essais, le meilleur marqueur est toujours Guy ARMITAGE avec désormais 5 réalisations au compteur. Il est suivi par notre ailier Matty RUSSELL avec 4 essais inscrits.

– Le meilleur passeur Olympien est toujours Tony GIGOT avec 9 offrandes.

– Niveau défense les Olympiens comptent un total de 2 340 plaquages, soit une moyenne de plus de 290 plaquages par match. Le meilleur plaqueur Olympien est le talonneur Eloi PELISSIER (246).

Les enjeux de cette confrontation

Pour Hull KR l’objectif sera de poursuivre leur série de 3 succès de suite toutes compétitions confondues : en effet ces derniers n’ont plus perdu depuis le 18 mars dernier face aux Dragons. Un succès leur permettrait de rester au contact du top 4 et aussi de s’éloigner du bas du classement. Pour le TO, la victoire est plus qu’impérative, d’une part pour ne pas se faire distancer par les autres formations, d’autre part car les hommes de Sylvain HOULES auront à cœur de briller face à leur public. Le dernier match à domicile du TO s’était soldé par une victoire face aux triples champions de St Helens dans une atmosphère incroyable.

Les dernières fois

Olympiens et Robins se sont affrontés à 4 reprises, 3 victoires pour une seule défaite pour l’effectif Haut-Garonnais. Seule défaite en 2001 lors du round 3 en Challenge Cup, les succès du TO XIII datent des années 2017 et 2018 dont un à l’extérieur sur le score serré de 30 à 31.