TO XIII : Double interview de Tony GIGOT & Maxime PUECH

Après le coach Olympien, c’est au tour des deux leaders des vestiaires du TO, les capitaine Tony GIGOT et vice-capitaine Maxime PUECH, de s’exprimer sur la préparation du clash face à St Helens, qui aura lieu ce samedi 19 mars à Ernest Wallon. Coup d’envoi 18h.

Tony, Max, comment se porte l’équipe avant d’affronter les champions en titre ?

Tony GIGOT : Malgré nos derniers matchs qui ont été durs à encaisser, on reste concentrés sur le travail à faire, et nous voulons continuer de grandir en tant qu’équipe. On veut également faire un grand match devant nos spectateurs.

Max PUECH : On reste dans notre ligne conductrice, on est impatients de jouer les triple champions en titre, surtout à domicile devant notre public. On a toujours faim de victoires, de faire de bonnes prestations.

Si on vous parle de St Helens, qu’est-ce que ce club vous inspire ?

Tony GIGOT : C’est la meilleure équipe de ce championnat, notamment sur les trois dernières saisons. Ils ont un énorme palmarès et sont dotés d’un effectif de grande qualité avec des individualités.

Max PUECH : C’est le club le plus expérimenté et le plus titré, notamment avec leurs 9 Super League. C’est ce qui se fait de mieux dans ce championnat. Ils ont une grande histoire, et comme Tony l’a dit, ils disposent un effectif de qualité avec des joueurs expérimentés comme Alex WALMSLEY, qui est une référence pour moi au poste de pilier.

Vous avez travaillé différemment cette semaine ? Vous avez un plan d’attaque ?

Tony GIGOT : Concernant la préparation, nous continuons de travailler ensemble pour tous nous tirer vers le haut. Nous voulons gommer tous les points qui nous portent préjudice. Il faut se focaliser sur le respect de notre plan de jeu, peu importe les adversaires que nous devons affronter.

Max PUECH : Je suis d’accord avec Tony, on va continuer de travailler dur, nous avons fait des séances vidéo pour mieux appréhender leur style de jeu. C’est une équipe bien rodée, c’est à nous de nous concentrer sur notre plan de jeu.

Pouvez-vous nous donner des caractéristiques de leur style de jeu ?

Tony GIGOT : C’est une équipe qui défend très bien et travaille en collectif. Sur l’aspect offensif, ils ont des joueurs de qualité qui sont capables de créer beaucoup d’incertitudes pour toutes les équipes de Super League. Ils ont aussi avec un gros pack au milieu.

Max PUECH : Je dirais qu’ils sont cliniques, très disciplinés, leurs chaines sont menées à la perfection. C’est ce que reflètent leurs performances et leur palmarès. J’ajouterais qu’ils sont complets, que ce soit sur le plan offensif ou défensif.

En tant que capitaine, et vice-capitaine, quels sont vos rôles respectifs au sein de l’effectif ?

Tony GIGOT : J’essaie de motiver le groupe pour que les joueurs puissent tirer le meilleur d’eux mêmes, et pour que l’on s’améliore tous. C’est ce qui nous fera aussi murir en tant qu’équipe.

Max PUECH : Je dirais d’être exemplaire avec le groupe, et en dehors du terrain, me donner à 100% pour le collectif. Remobiliser les troupes lorsqu’on est dans un temps faible, c’est le plus important pour moi.