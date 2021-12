The King’s Man, Belle, Le Test, The Card Counter…Que voir au cinéma cette semaine ?

Cette semaine au cinéma, pour finir l’année, on pourra voir The King’s Man, Belle, Le Test, The Card Counter et Tromperie.





The King’s Man : Première Mission de Matthew Vaughn

Avec Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans

Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimination de millions d’innocents, un homme se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer leurs plans.

Belle de Mamoru Hosoda

L’histoire d’une adolescente complexée de 17 ans, Suzu, dont le quotidien se partage entre le petit village où elle vit avec son père et « U », un monde virtuel aux cinq milliards d’abonnés dont elle est l’une des icônes, la chanteuse Belle.

Le Test de Emmanuel Poulain-Arnaud

Avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Matteo Perez

Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale et familiale est un exemple d’harmonie. Mais lors d’un week-end comme tous les autres, la découverte d’un test de grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

The Card Counter de Paul Schrader

Avec Oscar Isaac, Tye Sheridan, Tiffany Haddish

Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire devenu joueur de poker, sillonne les casinos, fuyant un passé qui le hante. Il croise alors la route de Cirk, jeune homme instable obsédé par l’idée de se venger d’un haut gradé avec qui Tell a eu autrefois des démêlés.

Tromperie de Arnaud Desplechin

Avec Denis Podalydès, Léa Seydoux, Anouk Grinberg

Londres – 1987. Philip est un écrivain américain célèbre exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le retrouver dans son bureau, qui est le refuge des deux amants.