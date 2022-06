The Golden Factory à Toulouse : Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Samedi 11 juin, trois groupes de la scène Rock Electro Toulousaine se réunissent à l’Ecluse (Toulouse) pour la première édition de la Golden Factory : Anakronic, Katcross et Entoartix. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Une belle soirée en approche du coté de l’Ecluse Saint Pierre. Une soirée avec trois groupes de la scène toulousaine pour le premier rendez-vous de la Golden Factory. Et pour l’occasion Toulouseblog vous offre deux places !

ANAKRONIC

ANAKRONIC en perpétuelle évolution sonore, n’a de cesse de jouer avec les codes temporels, mêlant folklore passé et futurisme cryptique. Après s’être aventuré sur le territoire des klezmorims, mêlé son univers à la rappeuse de Brooklyn, Taron Benson, croisé les armes avec le clarinettiste new-yorkais David Krakauer, voici à présent le cinquième et nouvel opus. ANAKRONIC présente LIVIYATAN, un recueil de chansons électroniques et dystopiques, nourries de voix, de samples, de rock et de hip-hop.

Katcross

Au cœur de KATCROSS, une pulsation vitale, une alchimie voix/machines autour de laquelle gravitent une myriade de sons fourmillants et lumineux. Le grain de voix de Kat et ses synthés ludiques, les guitares de Mat nourries de rock garage et son synthé modulaire nous font vivre leur musique sur scène avec intensité. Une musique de danse qui n’est pas un simple transport de surface pour night clubs, mais pose des questions essentielles, humaines profondément : «We’re looking for some answers».

EntoArtix

Écouter EntoArtix, c’est grimper en haut d’un mât, guetter le flocon à travers la brume, sentir la densité de l’orage à l’horizon suspendu au milieu de l’immensité glaciaire. Le trio s’amuse à confondre des timbres organiques et synthétiques qui délivrent une atmosphère aux sonorités électro, au service d’une pop qui donne le vertige. Leur musique nous rappelle celle de Massive Attack, The Acid ou encore The Do.