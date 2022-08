The Cure en concert à Toulouse cet automne

Évènement ! Le groupe culte The Cure sera sur la scène du Zénith de Toulouse le 13 novembre 2022 !

Il y a des jours comme ça, où les annonces font extrêmement chaud au coeur. Comme l’annonce d’un passage toulousain d’un groupe culte: The Cure ! LE groupe de rock mythique composé de Robert Smith au chant et à la guitare, Simon Gallup à la basse, Roger O’Donnell aux claviers, Reeves Gabrels à la guitare et Jason Cooper à la batterie revient après 5 ans d’absence.

Depuis leur premier concert en 1979 au Bataclan (déjà organisé par les fondateurs d’Alias) et aujourd’hui, plus de 40 ans d’histoire de la Cold Wave nous contemple. Ne ratez pas la plus grande tournée française jamais réalisée par le groupe culte.

A partir du 7 novembre 2022, ils parcourront la France pour finir en beauté à Paris le 28 novembre 2022 à l’Accor Arena. A Toulouse, le rendez-vous est pris pour le 13 novembre 2022 !



Vos places sur www.bleucitron.net