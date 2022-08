Les Vieux fourneaux, Esther 2,…que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Au cinéma cette semaine, on pourra voir Les Vieux Fourneaux 2, Esther 2, DE l’autre coté du ciel, Les Derniers jours dans le désert ou encore Vesper Chronicles.

Les Vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile de Christophe Duthuron

Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le Sud- Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés gouteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village français.

Esther 2 : Les Origines de William Brent Bell

Avec Isabelle Fuhrman, Julia Stiles, Rossif Sutherland

Après avoir orchestré une brillante évasion d’un établissement psychiatrique, Esther se rend en Amérique en se faisant passer pour la fille disparue d’une famille aisée. Mais, face à une mère prête à tout pour protéger sa famille, son plan va prendre une tournure inattendue. Il vous reste beaucoup de choses à découvrir sur Esther…

De l’autre côté du ciel de Yusuke Hirota

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature…

Les Derniers jours dans le désert de Rodrigo García

Avec Ewan McGregor, Tye Sheridan, Ciarán Hinds

Ewan McGregor est Jesus – et le Diable – dans un chapitre imaginaire de ses quarante jours de jeûne et de prière dans le désert. Lorsque Jésus quitte le désert, il lutte avec le diable sur le sort d’une famille en crise, se mettant à l’épreuve de manière dramatique.

Vesper Chronicles de Kristina Buozyte, Bruno Samper

Avec Raffiella Chapman, Eddie Marsan, Rosy McEwen

Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les survivants, quelques privilégiés se sont retranchés dans des citadelles coupées du monde, tandis que les autres tentent de subsister dans une nature devenue hostile à l’homme.

Là où chantent les écrevisses de Olivia Newman

Avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson

Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dangereux marécages de Caroline du Nord. Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont conru sur la « Fille des Marais » de Barkley Cove, isolant encore davantage la sensible et résiliente Kya de la communauté.