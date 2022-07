The Blue Dalhia en concert à la Halle de la Machine

Partager Facebook

Toujours dans le cadre de sa programmation d’été, la Halle de la Machine nous réserve une soirée en compagnie de The Blue Dalhia ce samedi 23 juillet.

Brooklyn-girl, mais nomade dans l’âme, Dahlia a parcouru le monde dès son plus jeune âge, absorbant les influences culturelles et musicales sur son chemin. Son héritage d’Europe de l’Est, ainsi que ses années vécues entre la France et le Sénégal, ont façonné sa palette… et c’est en 2012 qu’elle crée son projet : The Blue Dahlia.

The Blue Dahlia est un véritable cocktail groove de musiques du monde mixé à une voix sensuelle. Chanson française, reggae, swing, mélodies klezmer et rythmes latins : partez en voyage musical avec quatre musiciens… et venez vivre une expérience aussi joyeuse que dansante !

Rendez-vous pour ce concert gratuit dès 19h à la Halle de la Machine : www.halledelamachine.fr