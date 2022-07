Ciné-concert L’Aurore de Murnau au Festival de Toulouse

Partager Facebook

Le Festival de Toulouse touche à sa fin ! Ce samedi, vous avez rendez-vous au Jardin Raymond VI pour le ciné-concert autour du film L’Aurore de Murneau accompagné par Karol Beffa au piano.

L’Aurore marque les débuts de Murnau à Hollywood. Un film éclairé par Éros et Thanatos, les démiurges de l’amour. Le fermier, sa femme et la femme de la ville. Fou amoureux de la citadine, le fermier tente de noyer sa femme, puis se ravise. Réconciliation dans une vitrine matrimoniale et retour au bercail par voie fluviale. Murnau, poète de l’image, élève le drame conjugal au niveau de la fresque lyrique. La puissance de l’image, la toute-puissance du cinéma muet pour exprimer sans les mots le chaos des sentiments.

Infos : www.festival.toulouse.fr