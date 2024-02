The Bloody  Beetroots en live à Toulouse

Partager Facebook

Le groupe the Bloody Beetroots débarque à Toulouse ce vendredi 2 février !

The Bloody Beetroots, le projet musical italien qui mélange habilement des éléments de punk, de rock et d’électro.Vous avez tous déjà vu ce masque de crâne emblématique et entendu son succès mondial “Warp 1.9” The Bloody Beetroots a continué d’influencer la scène électro en proposant des œuvres novatrices et des collab incroyables et surprenantes, notamment avec Steve Aoki ou encore Paul McCartney. Il est aujourd’hui un véritable pionnier de l’électro contemporaine.

Rendez-vous ce vendredi au Bikini pour voir le groupe en live. Attention ambiance garantie !

Réservations : www.lebikini.com